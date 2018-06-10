القمة المقبلة لمجموعة السبع ستعقد فى بياريتز الفرنسية عام 2019

مالبى (أ ف ب)

بعد القمة التى انعقدت فى مالبى فى كيبيك، ستُعقد القمة المقبلة لمجموعة السبع فى بياريتز بجنوب غرب فرنسا "نهاية صيف العام 2019"، على ما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون السبت.

وسترأس فرنسا مجموعة السبع اعتبارًا من الأول من يناير، وسيكون عليها تنظيم اجتماعات شهرية لدبلوماسيى الدول الأعضاء فى المجموعة (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا واليابان) ومن ثم تنظيم قمة رؤساء الدول والحكومات.

ولمح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى أنه يودّ دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين إلى قمة العام 2019، لا بل إعادة روسيا إلى مجموعة السبع أيضا، لكن "إذا، وفقط إذا" احترمت موسكو اتفاقات مينسك للسلام فى أوكرانيا.

وأُخرجت روسيا من مجموعة الثمانى فى العام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم. وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغى لافروف السبت فى مقابلة مع قناة تلفزيونية ان روسيا "لم تطلب أبدا من أحد أن تعود" إلى المجموعة.

وآخر مرّة استضافت فرنسا قمةً للقوى الاقتصادية الرئيسية كانت فى منطقة دوفيل (شمال غرب) فى العام 2011 عندما كانت روسيا لا تزال وقتذاك فى مجموعة الدول الثماني.