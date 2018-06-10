القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار فى القنطرة غرب.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد.ال.م" 49 عاما، عاطل ومقيم الصالحية شرقية بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.