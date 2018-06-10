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القبض على المتهمين بقتل سائق منذ 7 سنوات بالسويس

الأحد، 10 يونيو 2018 11:08 ص
القبض على المتهمين بقتل سائق منذ 7 سنوات بالسويس حبس
السويس- سيد نون
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس من القبض علي 4 من المتهمين قاموا بارتكاب جريمة قتل السائق محمود عبد الباسط محمد عام 2011.

ونقل المتهمون إلي النيابة العامة بالسويس لبدء التحقيق معهم في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل السائق.

كان اللواء محمد جاد مدير أممن السويس، تلقي إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات تكشف أسماء المتهمين بارتكاب جريمة قتل سائق سيارة ميكروباص حدثت بالسويس عام 2011.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس تم القبض علي المتهمين الأربعة.

واعترف المتهمين "أ . ج"  و"ب . ح" و"أ . ي" و"ع . أ" بارتكاب جريمة القتل، وحرر محضر بالواقعة ونقل المتهمون للنيابة العامة بالسويس للتحقيق معهم.

 

 


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