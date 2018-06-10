العاهل الأردنى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى اجتماع لدعم الأردن

عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، اليوم الأحد، إلى مكة المكرمة، للمشاركة فى اجتماع دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، يضم الأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل دعم الأردن .

وكان الملك عبدالله الثاني، قد أعرب، بحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى، عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التى تربط الأْردن مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة فيه، والتى ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه فى مختلف الظروف.