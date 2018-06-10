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العاملون فى القطاع الخاص يترقبون قرار القوى العاملة بتحديد إجازة عيد الفطر

الأحد، 10 يونيو 2018 10:44 ص
العاملون فى القطاع الخاص يترقبون قرار القوى العاملة بتحديد إجازة عيد الفطر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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ينتظر العاملون بالقطاع الخاص ، قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بشأن تحديد إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ضوء القانون 12 لسنة 2003.

يأتى ذلك بعد أن كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية ".

وكشف الحسابات أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1439 هجريا فلكيا يوم الجمعة 15 يونيو "أول أيام عيد الفطر المبارك.


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