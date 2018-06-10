الصناعة: 200 مزرعة نخيل بسيوة تحصد الشهادة الأوروبية والأمريكية للزراعة العضوية

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى وفقا للوائح والتشريعات الأوروبية والأمريكية المعترف بها دوليا، وذلك نتيجة تأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط للاعتماد والتفتيش الزراعى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وأوضح طارق قابيل، فى بيان اليوم، أن شهادة الزراعة العضوية للتمور المصرية بواحة سيوة ستفسح المجال لأصحاب المزارع فى تسويق منتجاتهم بطريقة أفضل وبسعر أعلى، إلى جانب زيادة تنافسية التمور المصرية على المستويين الإقليمى والدولى وفتح أسواق جديدة لوصول التمور المصرية إلى الأسواق الدولية.

واشار إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقطاع التمور باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرات فى معدلات أداء النمو الاقتصادى والصادرات المصرية وتوفير العديد من فرص التشغيل، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج التمور بنسبة 17.7% والمرتبة الأولى على المستوى العربى بنسبة تصل إلى حوالى 23 %، مشيرا إلى أن صادرات التمور المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجارى نموًا كبيرًا حيث بلغت 30 ألف طن بقيمة 29.4 مليون دولار مقارنة بـ17.8 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 70%.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات بدعم وتنمية قطاع نخيل التمر فى مصر، لافتا إلى أن الشهادة تسهم فى تحقيق 4 فوائد أساسية لجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة تتضمن تمكين قسم الزراعة العضوية بالجمعية للعمل بكفاءة عالية لخدمة المزارعين ومنتجى الزراعات العضوية من خلال تدريب وتأهيل المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم إلى جانب حملات التوعية لرفع مستوى الوعى بأهمية الزراعة العضوية من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية، بالإضافة الى تسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات التصديرية التى تستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية، فضلاً عن تدريب العاملين فى عدد من مصانع التمور فى سيوة على آلية التصنيع بالطريقة العضوية.

وأشاد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود وزارة التجارة والصناعة المصرية والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بتوفير مجموعة من خبراء الزراعة العضوية وبناء منظومة من العلاقات الدولية التى أثمرت عن الحصول على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى وفقاً للتشريعات واللوائح الأوروبية والأمريكية المعترف بها دولياً.