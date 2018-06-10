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الصحف السعودية تبرز مبادرة الملك سلمان لاجتماع رباعى لبحث سبل دعم الأردن

الأحد، 10 يونيو 2018 11:10 ص
الصحف السعودية تبرز مبادرة الملك سلمان لاجتماع رباعى لبحث سبل دعم الأردن الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردنى
أ ش أ
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سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على المبادرة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالدعوة لاجتماع رباعى، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، يضم إلى جانب المملكة كلاً من الأردن والكويت والإمارات، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية التى يمر بها، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية بين السعودية والأردن.

وتحت عنوان (مبادرة سلمان.. الأردن إلى خير)، قالت صحيفة "عكاظ" فى افتتاحيها، إن المبادرة أثبتت من جديد الدور المهم الذى تلعب المملكة فى حفظ وحدة الدول العربية، ودعم كل السبل لتحقيق مستقبل زاهر لشعوبها، مشيرة إلى أنها كمثلها من مبادرات المملكة العاجلة وغير المستغربة، فالسعودية تعد الحصن الحصين لكل الدول العربية والإسلامية، وهى راية للدفاع عن أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها، إضافة إلى أن رؤيتها الثابتة تدعم وحدة العرب والمسلمين، ودعمهم وحلحلة أزماتهم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، "من هذا المنطلق، ركزت المملكة فى مبادرتها العاجلة على الحل الأنجع، والذى تسبق فيه الأفعال الأقوال، إذ سيخرج "اجتماع دعم الأردن" وبلا شك، بنتائج إيجابية وآليات واضحة، تسهم فى خروج الشعب الأردنى من نفق الأزمة الاقتصادية بسلام، وبكل قوة ووحدة".

فى نفس السياق، قالت صحيفة "اليوم"، إن المملكة ترتبط مع الأردن بعلاقات أخوية متميزة آخذة فى النمو، وإن وجهات النظر السعودية الأردنية حيال مجمل القضايا العربية والإسلامية والدولية تكاد تكون متطابقة ومتشابهة، وتسعى القيادتان فى مناسبات مختلفة لتبادلها فيما يعزز تلك القضايا لاسيما تلك المتعلقة بدعم التضامن العربى وحلحلة قضايا الأمة العربية.

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها تحت عنوان ( مكافحة الإرهاب والعلاقات المتميزة) إن الأردن قد عرف بمناصرته لكل الخطوات الحميدة التى انتهجتها السياسة السعودية الثابتة تجاه مكافحة ومحاربة ظاهرة الإرهاب والتنسيق مستمر بين البلدين لتبادل المعلومات حيال تلك الظاهرة والعمل على احتوائها وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.

واختتمت الصحيفة "إن المملكة والأردن أيدتا بشكل علنى وواضح سائر الحلول العقلانية والسليمة لمكافحة النهج الإرهابى الخبيث الذى زحف إلى عدد من دول المنطقة، وهذا ما يمارسه أصحاب هذا النهج الإجرامى فى كل من سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول التى تحول فيها هذا النهج إلى ورم سرطانى خبيث تسعى دول المنطقة وعلى رأسها المملكة والأردن لاستئصاله والقضاء عليه".


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