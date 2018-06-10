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الصحة: حصر احتياجات المستشفيات ببورسعيد استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الجديد

الأحد، 10 يونيو 2018 03:00 ص
الصحة: حصر احتياجات المستشفيات ببورسعيد استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الجديد عيادات التأمين الصحى - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم حصر جميع احتياجات المستشفيات بمحافظة بورسعيد فى إطار إستعدادات الوزارة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه القطاع الهندسى لاستكمال فرش وتجهيز المستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة إلى الوحدات الصحية التى تم الانتهاء من إنشائها، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بشراء مستلزمات وأجهزة بـ600 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة .

وتابع المصدر، أن المستشفيات يتم رفع كفائتها حالياً حتى تقدم خدمات متميزة للجمهور بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة المقرر تطبيقها فى بورسعيد .

 


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الصحة

التأمين الصحى الشامل

المستشفيات




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