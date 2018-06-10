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السيطرة على حريق بشقة فى عقار مكون من 3 طوابق بالمنوفية

الأحد، 10 يونيو 2018 08:12 ص
السيطرة على حريق بشقة فى عقار مكون من 3 طوابق بالمنوفية حريق بشقة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بشقة فى عقار مكون من 3 طوابق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان  مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شبين الكوم بنشوب حريق بشقه بعزبة دوس التابعة لقرية البتانون دائرة المركز .
بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تم إخماد الحريق الذي نشب بشقه على مساحة100متر تقريباً بالطابق الثانى لعقار مكون من ثلاث طوابق ملك "ع .ص. ع " نجار مسلح ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات إحتراق محتويات الشقة.

وبسؤال مالك الشقة رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

 


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