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السيسى: يجب أن يستمر نهر النيل رابطا للتكامل والتعاون ومصدراً للحياة

الأحد، 10 يونيو 2018 06:45 م
السيسى: يجب أن يستمر نهر النيل رابطا للتكامل والتعاون ومصدراً للحياة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نهر النيل يجب أن يظل رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيساً للحياة، موضحاً أنه هذا ما اتفق عليه مع الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، والعمل على تحقيقه خلال لقائه به منذ قليل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، أنه يجب أن يستقر فى وجدان كل مصرى وإثيوبى أن العلاقات بين البلدين "خاصة" وطالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات تعاون متصلة.

وتابع الرئيس السيسى: "على هذا نحو يستدعى منا العمل على جعل الشعوب المصرية والسودانية والإثيوبية أشبه بشعب واحد فى وطن واحد.. من هذا المنطلق فقد أوليت اهتماماً خاصة على مدى السنوات الأربع الماضية للعلاقة من إثيوبيا وتعزى التعاون والتواصل من أجل تحقيق المصالح الكبرى فى إطار مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف".

وشدد الرئيس على أنه سيواصل جهوده المخلصه والصادقه من أجل تجاوز أى تحديات مشتركة وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائى فى سد النهضة يؤمن استخدمات مصر فى نهر النيل الذى لا جدال فيه أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصرى.

 

 

 


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