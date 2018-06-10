السيسى: نهتم بتفعيل صندوق مصرى سودانى إثيوبى لتمويل مشروعات البنية التحتية

كتب أيمن رمضان _ ريهام عبد الله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يولى أهمية خاصة، لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بإنشاء صندوق ثلاثى، لتمويل مشروعات البنية التحتيتة، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومى 3 و4 يوليو المقبل.

وأضاف، السيسى، فى كلمته في المؤتمر الصحفى المشترك، مع الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الأحد، :"ناقشنا الأوضاع الإقليمية، ومنها جنوب السودان، والضوع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية وهناك تطابق في وجهات النظر".

وتابع :"أود أن أؤكد على أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا علاقة شراكة استراتيجية، وتوجه مصر الاستراتيجى، هو ترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا، ولن نألو جهدا في سبيل تحقيق ذلك".

وأضاف :"علاقتنا مع إثيوبيا تتسم بالحرص الكامل على مصلحتها، والرغبة في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، لوضع أسس التعاون والشراكة والتكامل، فى جميع المجالات، وما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين".