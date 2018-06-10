السيسى: مباحثات لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا وزيادة الاستثمارات

كتب حسن مجدى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للقاهرة تمثل فرصة طيبة للوصول للتباحث بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بما لا يخل بمصالح أى طرف، موضحا أنه تم التباحث حول فرص زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، ودعم الاتفاقات بما فيها إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، واستيراد اللحوم من إثيوبيا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى فى القاهرة، أنه تم بحث مجالات التعاون فى الاستثمار الزراعى والصحة ودعم التكامل الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل الإفريقى.