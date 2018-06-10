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السعودية تنشئ وحدة خاصة لـ"تطييب" المسجد الحرام والكعبة المشرفة

الأحد، 10 يونيو 2018 05:43 م
السعودية تنشئ وحدة خاصة لـ"تطييب" المسجد الحرام والكعبة المشرفة جانب من تطييب الكعبة المشرفة عقب إنشاء الوحدة
كتب أيمن رمضان
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خصصت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين "المسجد الحرام والمسجد النبوى"، وحدة خاصة للطيب والبخور تكون مهمتها تطييب وتبخير المسجد الحرام كونه عمل جليل يهدف لتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود.

تعد إنشاء هذه الوحدة انطلاقاً من المقاصد الشرعية التى قال عنها رب العزة فى كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم :"وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود" صدق الله العظيم.

ووفق التقرير المصور الذى بثته فضائية الإخبارية السعودية، فإن الوحدة تقوم بتطييب الكعبة المشرفة والحرم المكى يومياً خلال شهر رمضان، كما أنه يتم تطييب الحجر الأسود والركن اليمانى والملتزم 5 مرات يومياً بكمية تصل لـ5 كيلو جرام من أجود أنواع الطيب.

 

 


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