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الأحد، 10 يونيو 2018 08:45 ص
خالد صلاح
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الزعيم الكورى الشمالى يصل إلى سنغافورة استعدادا للقاء ترامب

الأحد، 10 يونيو 2018 08:44 ص
الزعيم الكورى الشمالى يصل إلى سنغافورة استعدادا للقاء ترامب
رويترز
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 وصل الزعيم الكورى الشمالى كيم جون أون، اليوم الأحد،  يصل إلى سنغافورة، حشبما أفادت ستريتس تايمز.


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