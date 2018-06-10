الرئيسية أخبار عالمية الزعيم الكورى الشمالى يصل إلى سنغافورة استعدادا للقاء ترامب الأحد، 10 يونيو 2018 08:44 ص رويترز إضافة تعليق وصل الزعيم الكورى الشمالى كيم جون أون، اليوم الأحد، يصل إلى سنغافورة، حشبما أفادت ستريتس تايمز. إضافة تعليق السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة" الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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