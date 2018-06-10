الزراعة: ارتفاع مساحة القطن المنزرعة لـ 321 ألف فدان

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا الموسم بلغت حوالي 321 ألف و 787 فدان، حتى الآن، بزيادة تفوق الـ 100 ألف فدان عن العام الماضي.

وأوضح البيان أن محافظة كفر الشيخ احتلت المركز الأول في المساحات المنزرعة بالقطن بمساحة 97 ألف و 204 فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة 56 ألف و 657 فدان، ثم محافظة الدقهلية بمساحة 51 ألف و 352 فدان، يليها محافظة الشرقية بمساحة 48 ألف و 349 فدان، ثم محافظة الفيوم بمساحة 16 ألف و 162 فدان، تليها الغربية بمساحة 14 ألف و 237 فدان ثم محافظتي بني سويف ودمياط على التوالي.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطن مصري بدأ في التعافي، كذلك خطة النهوض به وعودته الى عرشه من جديد لازالت تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن العام الماضي بلغت حوالي 220 ألف فدان بعد أن تقلصت وبلغت 130 ألف فدان في الموسم الذي سبقه، وهي أقل مساحة وصل لها المحصول منذ دخوله إلى مصر في عهد محمد علي.

وأشار وزير الزراعة الى أن القيادة السياسية حريصة على دعم خطة النهوض بمحصول القطن، وعودته الى عرشه من جديد، وسمعته المعروفة عالمياً، لافتاً الى انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات مؤخراً للنهوض بالمحصول والحفاظ على البذرة ومنع خلطها، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجزي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية.

وأوضح البنا انه تم تسجيل 3 أصناف جديدة من محصول القطن عالية الإنتاجية تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار للفدان، كذلك تم إعداد خريطة صنفية للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.