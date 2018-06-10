الرقابة على الصادرات: 906 ملايين دولار صادرات مصر من الذهب فى 4 أشهر

كتب – إسلام سعيد

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 قرابة 906 ملايين دولار مقابل 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 0.9%، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يشار إلى أن مصر تصدر حلى وذهب سنويا بأكثر من 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 700 مليون دولار، واختتمت صادرات العام الماضى 2017 من الذهب حوالى 2.1 مليار دولار، لكن قطاع صادرات الذهب يعانى بعض المشكلات منها الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

من جانبه قال رفيق عباسى رئيس شعبة المجوهرات والحلى فى اتحاد الصناعات، إنه يمكن لمصر أن تأخذ حصة جيدة فى بيع المشغولات وتصديرها لكن هناك معوقات كثيرة تواجه عملية التصدير لعل أبرزها استمرار تبعية صناعة الذهب إلى وزارة التموين رغم كونها صناعة ولابد أن تكون تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن من ضمن المعوقات أيضا فرض ضريبة قيمة مضافة رغم أن الصادرات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى عدم صرف مساندة تصديرية لمصدرى الذهب.

وأضاف عباسى، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم توافق غرفة الصناعات المعدنية وشعبة تجار الذهب لتوحيد جهود الطرفين من أجل نقل تبعية تجار ومصنعى المعدن الأصفر إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يتم تحريك ساكن فى هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى إجراءات خروج طرد ذهب من مصر يتطلب 6 أيام فى الوقت الذى يتم تصدير الذهب من دبى فى أقل من 10 دقائق فقط.