الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

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أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن اللاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد صلاح طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج وفى طريقه لتماثل الشفاء.

وقال راضى - فى مداخلة هاتفية مع برنامج (على مسئوليتي) الذى أذيع على فضائية (صدى البلد) الليلة - إن اللاعب حالته المعنوية مرتفعة ولديه ثقة كبيرة فى نفسه واللاعبين، مؤكدا أن مشاركته فى المباراة الأولى من عدمه يرجع فى المقام الأول لأهل الاختصاص فى الجهاز الفنى والطبى بالمنتخب.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى التقى بأعضاء المنتخب الوطنى لحثهم على بذل الجهد فى كأس العالم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد أن صحة صلاح فى المقام الأول.

وكشف أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول هيكتور كوبر أكد - للرئيس السيسى - أنه سيبذل قصارى جهده مع المنتخب، مؤكدا أن هناك روحا عالية جدا لدى أعضاء المنتخب كافة.