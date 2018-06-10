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الخارجية الكويتية تبحث مع السفير البريطانى استعدادات عقد المجموعة المشتركة

الأحد، 10 يونيو 2018 05:41 م
الخارجية الكويتية تبحث مع السفير البريطانى استعدادات عقد المجموعة المشتركة نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
الكويت (أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الأحد، مع سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة المقبلة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية -  البريطانية المقرر عقدها بلندن فى وقت لاحق من الشهر الحالى.

 وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذى حضره مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر - عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيترأس  الجانب الكويتى خلال اجتماع مجموعة التوجيه المشتركة، نائب وزير الخارجية الكويتى خالد  الجارالله، فيما يرأس الجانب البريطانى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت.

 


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