الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بشتى الوسائل والأساليب استغلال إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، بشأن القدس وقراره بنقل سفارة بلاده إليها، لإدارة حملة علاقات عامة واسعة النطاق للترويج للقدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وقالت، فى بيان اليوم،" هذه الحملة تشمل مختلف المجالات والحقول سواء الدبلوماسية أو الرياضية أو الثقافية والعديد من العناوين والمواضيع التى تتخذها ذريعة لتمرير أكاذيبها وروايتها التهويدية بشأن المدينة المقدسة والعديد من المواقع التاريخية فيها، وتأتى هذه المحاولات التضليلية فى إطار خطة وبرامج وضعتها الحكومة الإسرائيلية فى الأشهر الأخيرة ورصدت لها ما يزيد على 47 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

وأضافت "ففى الآونة الأخيرة بادرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية فى القدس، تعمدت استضافة المشاركين فيها بفنادق مطلة على أسوار بلدتها القديمة، وخصصت (برامج سياحية) للمشاركين لزيارة القدس المحتلة مع ضخ لمعلومات مُلفقة وتزوير للحقائق يدعم رواية الاحتلال".

وحذرت الوزارة، الدول عامة والمشاركين فى تلك الفعاليات والمؤتمرات خاصة من مغبة ومخاطر استغلال الاحتلال تلك الفعاليات والمؤتمرات لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسى لـ"تبييض" احتلاله للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت أن وقوع المشاركين فى "فخ" الترويج للقدس الشرقية المحتلة كجزء من إسرائيل، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها يتناقض مع المواقف المعلنة للدول المشاركة، وأضافت "تتابع الوزارة باهتمام كبير تلك الخروقات للقانون الدولى وتعمل على إثارتها ومتابعتها قانونيا وتوضيح أبعادها ومخاطرها أولا مع دوائر صنع القرار فى الدول المشاركة، حماية لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".

مسئول فلسطينى: رفضنا اجتماع ميلادينوف عن الوضع فى غزة لانه دعاية لإسرائيل

وعلى صعيد آخر، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، عن اجتماع دعا له منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، من أجل مناقشة الوضع الإنسانى فى غزة، مستدركا "تم رفض ذلك من قبل القيادة الفلسطينية".

وشدد رأفت، فى تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، على أن المطلوب من إسرائيل رفع حصارها عن شعبنا فى غزة وتمكينه من التحرك والتنقل بحرية وبشكل كامل، معتبرا أن ذلك يأتى "للدعاية بأن إسرائيل معنية بالوضع فى غزة"، وفى تعليقه على اجتماع "الكابنيت" الإسرائيلى بشأن غزة، قال رأفت، إن "الاحتلال هو المسئول عن كل المآسى التى يعانى منها شعبنا فى غزة والضفة والقدس".

وأشار إلى أن هذه المحاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل تأتى "لصرف أنظار العالم عن هذا الحصار الظالم المستمر تحت شعار مساعدة شعبنا فى غزة"، وقال رأفت، إن اللجنة التنفيذية عقدت أمس السبت اجتماعا تمهيديا، وكذلك اللجنة التى شكلت بشأن غزة، لافتا إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة، مشيرا الى أن اللجنة رفعت توصيات للرئيس محمود عباس، من أجل إصدار تعليماته لوزارة المالية، باستكمال الراتب الذى تم صرفه بنسبة 50% لموظفى السلطة فى غزة، بـ50% أخرى قبل أيام العيد.