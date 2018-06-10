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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى مصنع كيماويات

الأحد، 10 يونيو 2018 12:26 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق فى مصنع كيماويات حريق -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى مصنع صناعات كيماوية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية بنشوب حريق بمصنع للصناعات الكيماوية - الكائن بنجع حفيظ - منطقة الناصرية القديمة وانتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة علي النيران وإخمادها.
 
وبالفحص، تبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 1000 متر مربع تقريباً " قطاع خاص - مرخص ملك  "م ع ش" عبارة عن قطعة أرض محاطة بسور بارتفاع 4 أمتار تقريباً " مسقوف بالصاج " بداخله " 5 " مخازن ومبني إداري  ونشوب حريق بأحد المخازن ، مكون من طابق أرضي وامتداد النيران لمخزن آخر، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما.
 
وأسفر الحريق عن إصابة "ا ا م" 45 سنة المدير المسئول عن المصنع مقيم مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة  بكدمة بالذراع الأيسر، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لإحدى الماكينات بالمخزن،  ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، وشارك فى عملية الإطفاء " 4 " سيارات إطفاء " تابعين لإدارة الحماية المدنية " وجاري عملية التبريد، و تم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة.
 
 
 
 

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