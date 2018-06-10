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الحكومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن غزة محاولة لتغطية جرائم حكومته

الأحد، 10 يونيو 2018 11:24 ص
الحكومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن غزة محاولة لتغطية جرائم حكومته رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله - أرشيفية
أ ش أ
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قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن "تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأخيرة بخصوص قطاع غزة تعتبر استكمالا لحملة الأكاذيب التى يطلقها فى محاولة للتغطية على الجرائم الاحتلالية الفظيعة التى ترتكبها حكومته وجيشه ضد شعبنا العربى الفلسطينى الصامد، وضد أرضنا، ومقدساتنا".

وأكد المتحدث الرسمى، أن المسيرات الشعبية السلمية التى ينظمها شعبنا البطل هى جزء من نضالنا الوطنى الفلسطينى المترابط، والمتكامل، والمستمر، الذى يسعى الى التخلص من الاحتلال، والظلم، والاضطهاد، ونيل الحرية، والاستقلال.

وشدد على أن نتنياهو يصر على الاستمرار فى أكاذيبه عندما يفتش عن مزيد من الحجج الواهية للتغطية على (جريمة العصر) المتمثلة بحصار قطاع غزة، والمتواصلة منذ 11 عاما، والتى تخللتها ثلاثة حروب اجرامية أدت الى انهيارات متتابعة طالت مختلف مستويات حياة اهلنا، وأبناء شعبنا الصامدين فى القطاع، وطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والعاجل لفرض قوانينه، التى تنص على وقف الحصار والعدوان الذى يقوده نتنياهو، وحكومته، وجيشه ضد شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا.


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