video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 01:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: أكثر من 7 ملايين مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات

الأحد، 10 يونيو 2018 12:35 ص
الحكومة: أكثر من 7 ملايين مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات مجلس النواب
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

أكدت الحكومة أن قانون زيادة المعاشات يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين.

وفى ضوء المبادىء الدستورية التى تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور المصرى، والتى تطلب قيام المجتمع على التضامن االجتماعى والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

ويتضمن القانون زيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2018 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 626 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 750 جنيه، وبلغت التكلفة السنوية للزيادة نحو 24 مليار و209 مليون جنيه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن وضع حد أدنى للزيادة من شأنه تحقيق التناسق والاتساق بين قيم المعاشات والتوجه إلى الفئات الأضعف اقتصاديا بمزيد من الحماية والرعاية، وذلك فى ضوء المبادىء الدستورية المشار إليها.

وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 626 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، مبلغ 24 مليار و209 مليون جنيه، وتفصيلها كالآتى: عع 77.4 ألف حالة معاش تمثل نحو 1% من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 50%، عدد 3 ملايين حالة معاش تمثل نحو 43 % من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 23%، عدد 4 ملايين حالة معاش تمثل نحو 54% من أصحاب االمعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 15%، عدد 150 ألف حالة معاش تمثل نحو 2% من أصحاب المعاشات سيزيد معاشاتهم بنسبة 10%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر قانون معاشات الوزراء والمحافظين بعد تعديل الحكومة "وفق مدة شغل المنصب"

وزارة التضامن الاجتماعى: صرف المعاشات المحولة على البنوك غدًا

نقابات وأزمات.. صراع الصيادلة يلقى بالنقابة إلى مجهول.. "الأسنان" تقاضى النقيب لتنفيذ قرارات المجلس.. "البيطريين" تبحث عن منقذ وتحذر: 150 طبيبا فقط للتفتيش على الأغذية فى مصر.. و"التجاريين" 3 سنوات بلا معاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

القوي العاملة

المعاشات




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة