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الحرس الثورى الإيرانى يشتبك مع "إرهابيين" على الحدود مع العراق

الأحد، 10 يونيو 2018 03:40 م
الحرس الثورى الإيرانى يشتبك مع "إرهابيين" على الحدود مع العراق الحرس الثورى الإيرانى
أ ف ب
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أعلن الحرس الثورى الإيرانى الأحد وقوع ثلاثة اشتباكات مع "إرهابيين" على الحدود مع العراق خلال الأيام الأخيرة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

 

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور "خلال الأيام الماضية شهدنا تحركات ومحاولات تقوم به عصابات مضادة للثورة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية بهدف احداث تسلل عميق".

 

وأوضح ان الهجوم الأول وقع الجمعة في منطقة اوشنفيه قرب الحدود مع كردستان العراق واسفر عن "مقتل او Yصابة" سبعة مسلحين.

 

وأشار إلى أن الهجومين الآخرين وقعا بين السبت والأحد، احدهما في منطقة اوشنفيه ايضا والاخر جنوبا في سارفاباد.

 

وأوضح باكبور أن جهود المراقبة تمكنت من تحديد هؤلاء المسلحين قبل تمكنهم من "اختراق اراضي بلادنا".

 

وأكد أن اشتباكات السبت والأحد خلّفت ستة قتلى في صفوف المهاجمين وثلاثة جرحى، مشيرا إلى العثور على كمية كبيرة من الأسلحة.لكنه لم يتهم جهة محددة بالوقوف خلف الهجمات كما لم يعط تفاصيل حول جنسية المهاجمين.

 


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