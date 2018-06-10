الجيش الهندى يحبط محاولة تسلل من إقليم كشمير ويقتل 6 مسلحين

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أعلن الجيش الهندى تسلل مجموعة من المسلحين إلى الشطر الهندى من إقليم كشمير قادمين من الجانب الباكستانى، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية خلفت 6 قتلى على الأقل من المسلحين المشتبه بهم.

وذكر الجيش - وفقا لصحيفة (ذا تايم أوف إنديا) الهندية، اليوم الأحد - أن القتال بدأ فى وقت مبكر من اليوم عندما اعترض الجنود الهنود مجموعة من المتمردين على طول الحدود التى تقسم إقليم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان، ووقع الحادث فى قطاع "كيران" فى مقاطعة كوبوارا فى جامو وكشمير والواقع شمال غرب الإقليم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".