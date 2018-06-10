video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 05:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية بجنوب البلاد لمنع هجمات حركة الشباب

الأحد، 10 يونيو 2018 04:10 م
الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية بجنوب البلاد لمنع هجمات حركة الشباب الجيش الصومالى
مقديشو (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت قوات الجيش الصومالى حملة أمنية كبيرة اليوم الأحد، على قرى صغيرة بالقرب من مدينة "بارديرا" الواقعة بمنطقة "جدو" جنوب غرب البلاد.

وأضاف مسئولون محليون - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية - أن العملية العسكرية هدفت إلى منع حركة "الشباب" المتطرفة من القيام بهجمات إرهابية محتملة على المدن التى تقع تحت سيطرة الحكومة.

وأشارت الشبكة إلى أن الجيش قام بشن الحملة الأمنية بعدما قامت حركة الشباب بشن هجوم على مدينة "بارديرا" الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

وكانت الحكومة الصومالية قد تعهدت فى وقت سابق بشن حرب على حركة "الشباب" لاستعادة أمن واستقرار البلاد.

يذكر أن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة كثفت عمليتها الإرهابية فى جميع أنحاء البلاد منذ بداية شهر رمضان المبارك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الصومالى يقتل 30 مسلحا من "حركة الشباب" خلال عملية أمنية

الإمارات تقرر إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالى

مسلحون يشنون هجوما على قاعدة عسكرية للجيش الصومالى بمقديشيو

الصومال

الجيش الصومالى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

حركه الشباب




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة