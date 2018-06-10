الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية بجنوب البلاد لمنع هجمات حركة الشباب

مقديشو (أ ش أ)

شنت قوات الجيش الصومالى حملة أمنية كبيرة اليوم الأحد، على قرى صغيرة بالقرب من مدينة "بارديرا" الواقعة بمنطقة "جدو" جنوب غرب البلاد.

وأضاف مسئولون محليون - حسبما ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية - أن العملية العسكرية هدفت إلى منع حركة "الشباب" المتطرفة من القيام بهجمات إرهابية محتملة على المدن التى تقع تحت سيطرة الحكومة.

وأشارت الشبكة إلى أن الجيش قام بشن الحملة الأمنية بعدما قامت حركة الشباب بشن هجوم على مدينة "بارديرا" الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

وكانت الحكومة الصومالية قد تعهدت فى وقت سابق بشن حرب على حركة "الشباب" لاستعادة أمن واستقرار البلاد.

يذكر أن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة كثفت عمليتها الإرهابية فى جميع أنحاء البلاد منذ بداية شهر رمضان المبارك.