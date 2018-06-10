"الجوية الكويتية" تنفى تلقيها توجيهات من السعودية بمنع القطريين من أداء العمرة

كتبت مريم بدر الدين ووكالات

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما يتم تداوله فى عدد من وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تلقيها توجيهات من السلطات السعودية تفيد بمنع سفر المواطنين القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم - فى بيان صحفى اليوم الأحد، "إن الشركة لم تتلق من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها بل تلقت توجيهات تفيد بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق".

وأوضح أن السلطات السعودية حددت كلا من مطار الملك عبد العزيز فى جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز فى المدينة المنورة، لاستقبال المواطنين القطريين القادمين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.