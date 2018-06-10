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الجبير: دعوة السعودية لاجتماع دعم الأردن يؤكد سعيها لاستقرار العرب

الأحد، 10 يونيو 2018 12:55 ص
الجبير: دعوة السعودية لاجتماع دعم الأردن يؤكد سعيها لاستقرار العرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
كتب عبد الوهاب الجندى
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علق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على دعوة خادم الحرمين الشريفين لكل من الإمارات والكويت والأردن للاجتماع لبحث الأزمة فى عمان.

وكتب الجبير، على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "مبادرة سيدي خادم الحرمين الشريفين في دعم الأردن الشقيق، وتواصله مع قادة دولة الامارات ودولة الكويت لعقد  اجتماع دعم الأردن بمكة المكرمة ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته تؤكد سعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا لعقد اجتماع رباعي الأحد المقبل في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

 

 

 

تدوينة عادل الجبير
تدوينة عادل الجبير

 

 


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