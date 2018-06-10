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التعليم: غدا تصحيح العينة العشوائية للجبر والهندسة لطلاب الثانوية العامة

الأحد، 10 يونيو 2018 10:25 ص
التعليم: غدا تصحيح العينة العشوائية للجبر والهندسة لطلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية غدا الإثنين.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مقدرى درجات مادة الرياضيات سيقومون أيضا بجانب تقدير درجات عينة الرياضيات البحتة غدا بتقدير مادة امتحان الإحصاء أيضا، على أن يعقد لقاء معهم اليوم الأحد مع مستشار المادة لاقتراح بدائل فى نموذج الإجابات.

ومن المقرر أن يعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة نتائج تصحيح  اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة، فيما رجحت مصادر أن نسبة النجاح فى عينة اللغة الفرنسية تخطت الـ 90%.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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