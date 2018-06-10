التعليم: رصد 5 حالات غش فى اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات) صباح اليوم الأحد الموافق 10/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018 في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية (110,822) طالبًا/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازى أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد (5) حالات منهم (3) حالات نشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، و (1) محاولة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، و (1) محاولة غش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا، وذلك على النحو التالي:

• اللجنة رقم (1534) بمقر مدرسة أبو كبير الثانوية للبنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالب (أ.م.أ.ف) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (2004) بمقر مدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة إخميم التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط الطالب (م.ح.أ.ع.أ) خلال محاولة الغش باستخدام كارت فيزا وجهاز هاتف محمول أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1501) بمقر مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالب (ح.س.م.أ) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث تم زرعها داخل أذنه اثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على السماعة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1657) بمقر مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية التابعة لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء حيث تم ضبط الطالب (أ.م.س) خلال محاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول عن طريق تطبيق "الواتس آب" أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1975) بمقر مدرسة محمد فريد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة جهينة التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط الطالب (م.ص.ر.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وفي سياقٍ متصل أعلن حجازي أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية: (اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية) والتي تم الانتهاء منهما طبقًا لجدول التقدير المعتمد وهما على النحو التالي:

أولاً: اللغة الفرنسية:

* إجمالي عدد أوراق العينة (21039) كراسة امتحان.

* عدد الناجحين (20643) طالبًا/ طالبة.

* النسبة المئوية للنجاح (98,1%) بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2016/2017 نسبة (96,6%).

* عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3024) طالبًا/ طالبة وذلك بنسبة تبلغ (14,6%) من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (8437) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%)، وذلك بنسبة تبلغ (40,9%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (4100) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%)، وذلك بنسبة تبلغ (19,9%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (2477) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12%) من إجمالي العينة.

ثانيًا: اللغة الألمانية:

* إجمالي عدد أوراق العينة (4588) كراسة امتحان.

* عدد الناجحين (4461) طالبًا/ طالبة.

* النسبة المئوية للنجاح (97,2%) بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2016/2017 نسبة (96,6%).

* عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (1052) طالبًا/ طالبة وذلك بنسبة تبلغ (23,5%) من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (1356) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%)، وذلك بنسبة تبلغ (30,4%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (709) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%)، وذلك بنسبة تبلغ (15,8%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (575) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12,8%) من إجمالي العينة.

كما أوضح حجازي أنه قد تم تشكيل لجنة لضبط أعمال جودة التقدير من خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للبحث عن التطابق في الإجابات لتحديد اللجان التي بها غش جماعي وأكد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة حيال الطلاب الذين تثبت اللجنة وجود تطابق في إجاباتهم.

حرص حجازي على التواصل مع ليلى مرتجي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء واطمأن على انتظام واستقرار كافة أعمال الامتحانات بها حيث على الرغم مما تشهده المحافظة في ظل العملية الشاملة سيناء 2018، وأشاد حجازي بالجهود المبذولة من جانب رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية في تأمين جميع مقرات لجان سير الامتحان ومركز توزيع الأسئلة بالمحافظة، والحفاظ على أمن وسلامة السادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، ولم تشهد المحافظة أية تجاوزات أو حالات إخلال بنظام الامتحان.

وعلى صعيدٍ آخر ثمن حجازي الجهود البارزة والمتميزة لرجال وزارة الداخلية في تأمين لجان سير الامتحان كما أشاد بالدور الذي يقوم فريق العمل بوزارة الداخلية في تحديد وضبط القائمين على إدارة صفحات "الفيس بوك" التي تقوم بالإخلال بنظام الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد (603,387) طالبًا/ طالبة.