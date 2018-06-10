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التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

الأحد، 10 يونيو 2018 09:00 ص
التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم صرف المعاشات المحولة للبنوك اليوم
كتب مدحت وهبة
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تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يونيو  المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد 10 يونيو.
 
كما تم صرف المعاشات منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا الاحد الماضى   الأحد ، حيث يستفيد من المعاشات 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه  كان متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اول يونيه الجارى ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات كان  بداية من  الاحد الماضى  
 
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بدء  صرفها اعتبارا من  5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من اليوم   الأحد 10 يونيو.
 

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التضامن

غادة والى

المعاشات

البنوك




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