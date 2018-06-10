التضامن: إحالة ملف تعرض طفلة بدار رعاية فى شمال سيناء للتعذيب إلى النيابة

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماع الوزيرة غادة والى وجهت فريق التدخل السريع بمتابعة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بتعرض طفلة للتعذيب بدار للرعاية الاجتماعية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية" فيس بوك" أن الطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وأن إدارة الدار نقلت الطفلة إلى مستشفى العريش العام نتيجة إصابتها بتشنجات وتموضع الطفلة بالعناية المركزة وقام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء بزيارة الطفلة بالمستشفى وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي وتبين له اشتباهالأطباء في تعرض الطفلة للضرب، وذلك بسبب وجود بعض الندبات على جسم الطفلة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها وجار متابعة تحقيقات النيابة.