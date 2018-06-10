video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

التأييد للاشتراكيين يتزايد فى إسبانيا بعد الإطاحة برئيس الوزراء

الأحد، 10 يونيو 2018 02:16 م
التأييد للاشتراكيين يتزايد فى إسبانيا بعد الإطاحة برئيس الوزراء رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى
رويترز
إضافة تعليق

تزايد التأييد للاشتراكيين فى إسبانيا منذ أن قاد زعيمهم بيدرو سانتشيث تصويتا ناجحا لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى وفقا لنتائج استطلاعين للرأى عن النوايا الانتخابية صدرا اليوم الأحد.

وأدى اقتراع على سحب الثقة دعا إليه الاشتراكيون يوم الأول من يونيو إلى الإطاحة براخوى بعد أن أمضى ست سنوات فى السلطة وجاء بعد صدور أحكام على عدد من كبار السياسيين من حزب الشعب المحافظ الحاكم فى اتهامات بالفساد.

واختار سانتشيث، الذى يقود حكومة أقلية ليس لديها سوى 84 مقعدا فى البرلمان الذى يضم 350 مقعدا، أعضاء حكومته يوم الأربعاء ويعتزم الاستمرار فى الحكم حتى نهاية فترة ولايته فى 2020.

وأظهر استطلاع رأى أجرته مؤسسة (جاد3) لقياس الرأى العام يومى السابع والثامن من يونيو لصحيفة (إيه.بي.سي) أن الاشتراكيين يمكن ان يحصلوا على 28.8 بالمئة من الأصوات متقدمين على حزب الشعب الذى حصل على 25.6% وحزب ثيودادانوس (المواطنون) المؤيد لسياسات السوق على 21.1% وحزب بوديموس المناهض لإجراءات التقشف على 13.1%.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة (إن.سى ريبورت) بين الأول والتاسع من يونيوونشرت نتائجه صحيفة لا راثون أن الاشتراكيين حصلوا على 24.9 بالمئة ليأتوا فى المرتبة الثانية بفارق بسيط بعد حزب الشعب الذى حصل 25.5 بالمئة وتلاه حزب المواطنون الذى تقدم فى بعض الاستطلاعات فى الفترة الأخيرة بنسبة 21% ثم حزب بوديموس بنسبة 16.%.

وفى الانتخابات العامة التى أجريت فى يونيو 2016 حصل الاشتراكيون على 22.7 بالمئة فقط من أصوات الناخبين بالمقارنة مع 33% للمحافظين. وكانت بعض الاستطلاعات التى أجريت قبل الاقتراع بسحب الثقة قد أظهرت تراجع حزب سانتشيث إلى المرتبة الرابعة.

وشمل استطلاع (جاد3) 800 مشاركا وأجرى عن طريق الهاتف فى حين شمل استطلاع (إن.سى ريبورت) 1200 مشارك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اهتمام "استثنائي" من ماركا.. هل اقترب محمد صلاح من ريال مدريد؟

نيمار بين حلم ارتداء قميص ريال مدريد وعدم التمرد على سان جيرمان

أخبار مانشستر يونايتد اليوم عن ترقب مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

زيدان يشارك جميع لاعبى ريال مدريد فى الموسم الأخير قبل الرحيل

أخبار ريال مدريد اليوم عن وضع خطة ضم نيمار من مدينة ليفربول

اخبار عالميه

اسبانيا

ماريانو راخوى

رئيس وزراء اسبانيا السابق

مدريد




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة