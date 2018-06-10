البورصة تنظر موقف الشركات غير المستوفاة لشروط القيد لشطبها اختياريا

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، آخر مستجدات موقف الشركات من حيث استيفاء شروط استمرار القيد، ووزعتها كالتالى:

أولا شركات استوفت شروط استمرار القيد:

1- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (في ضوء إتمام زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام).

ثانياً شركات غير مستوفاة وفى سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد:

1-شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (جارى استيفاء شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقا لبيان الشركة ).

2-شركة رواد مصر للاستثمار السياحي (الشركة تتخذ إجراءات حل مشكلة عدم التصديق على محاضر جمعياتها من الهيئة العامه للاستثمار وفقا لبيان الشركة).

ثالثا شركات غير مستوفاة وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات الشطب الاختيارى:

1-بنك الاتحاد الوطني (سوف يقوم البنك بالشطب الاختياري بعد قيد أسم الزيادة المجانية وفقا لبيان البنك )

2-شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (بعد قيد تخفيض رأس المال نتيجة التقسيم سوف تتخذ قرارات الشطب الاختياري وفقا لبيان الشركة).

رابعاً شركات غير مستوفاة ولم تتخذ أى إجراءات لاستيفاء شروط استمرار القيد:

1-شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

2-شركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)

3-شركة نايل سيتي للاستثمار.

4-شركة أورانج مصر للاتصالات (تم احالتها للهيئة في ضوء التزامات أخرى مرتبطة بعرض الشراء)

وتنفيذاً لنص المادة (53) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة المالية، سيتم عرض موقف هذه الشركات على لجنة القيد المقرر عقدها يوم 12\6\2018 وذلك للنظر فيما يلي:

1-إيقاف التداول على أسهم الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد وشطب قيد أسهمها من البورصة (المعلق على شراء الشركة للأسهم حرة التداول) اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم 13\6\2018.

2-إخطار الشركات غير المستوفاة بالتزامها بشراء الأسهم حرة التداول أو ضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم والراغب مالكيها أو الدائنين المرتهنين في بيعها ، على ان يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، وأن يتم شراء الأسهم المشار اليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة ، وأن التداول خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة سيقتصر على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول ، وفى جميع الأحوال يسرى قرار الشطب في التاريخ المحدد بقرار اللجنة السابق الإشارة اليه.

وعلى أن يتم إخطار الشركات غير المستوفاة بقرار لجنة القيد المشار اليه بالبند (1) و(2) من هذا البيان في يوم العمل التالي لصدور قرار لجنة القيد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.