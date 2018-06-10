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البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 11% فى مايو 2018

الأحد، 10 يونيو 2018 04:05 م
البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 11% فى مايو 2018 طارق عامر - محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 11.1%، فى شهر مايو 2018، مقابل 11.6% فى شهر أبريل 2018.

وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، فى شهر مايو 2018، مقابل 1.1% فى شهر أبريل 2018.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.


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