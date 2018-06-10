البحرية المغربية أنقذت 472 مهاجرا فى مياه المتوسط والأطلسى

الرباط (أ ف ب)

أعلنت القوات المسلحة المغربية، أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجرا غير شرعى، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، مساء السبت قبالة سواحل المملكة.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة السبت ان "البحرية الملكية قدمت المساعدة فى مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسى لعدد من القوارب التى كانت تواجه صعوبات، ما امكن انقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصرا و3 رضع".

وأضاف من دون تحديد جنسياتهم ان "مجموع المهاجرين اعيدوا سالمين الى الميناء، وكذلك اعيدت آليات الابحار المستعملة"، ويحاول آلاف المهاجرين معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء الوصول الى اسبانيا عبر المغرب فى قوارب ليست مصممة للملاحة فى اعالى البحار.

ويتم استخدام طريق اسبانيا عبر المغرب بشكل متزايد من قبل المهاجرين الافارقة الذين يتجنبون ليبيا الغارقة فى الفوضى وحيث تعرض العديد منهم لسوء المعاملة، وفقا لمنظمات غير حكومية.

وكان المغرب اعتمد عام 2013 "سياسة جديدة للهجرة" ونظم حملتين لتسوية اوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.