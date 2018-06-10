video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 05:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

البحرية المغربية أنقذت 472 مهاجرا فى مياه المتوسط والأطلسى

الأحد، 10 يونيو 2018 04:00 ص
البحرية المغربية أنقذت 472 مهاجرا فى مياه المتوسط والأطلسى خفر السواحل _ صورة أرشيفية
الرباط (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت القوات المسلحة المغربية، أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجرا غير شرعى، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، مساء السبت قبالة سواحل المملكة.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة السبت ان "البحرية الملكية قدمت المساعدة فى مياه البحر المتوسط والمحيط الاطلسى لعدد من القوارب التى كانت تواجه صعوبات، ما امكن انقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصرا و3 رضع".

وأضاف من دون تحديد جنسياتهم ان "مجموع المهاجرين اعيدوا سالمين الى الميناء، وكذلك اعيدت آليات الابحار المستعملة"، ويحاول آلاف المهاجرين معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء الوصول الى اسبانيا عبر المغرب فى قوارب ليست مصممة للملاحة فى اعالى البحار.

ويتم استخدام طريق اسبانيا عبر المغرب بشكل متزايد من قبل المهاجرين الافارقة الذين يتجنبون ليبيا الغارقة فى الفوضى وحيث تعرض العديد منهم لسوء المعاملة، وفقا لمنظمات غير حكومية.

وكان المغرب اعتمد عام 2013 "سياسة جديدة للهجرة" ونظم حملتين لتسوية اوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الوقود فى مصر أقل من دول عربية.. بنزين 92 سعره أرخص من الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات.. السولار فى عمان أكثر بـ"3 أضعاف" عن القاهرة.. و سعر الخام يتضاعف فى المغرب 6 مرات

استقالة وزير مغربى على خلفية حملة مقاطعة منتجات استهلاكية

البحرية المغربية

المغرب

أنقذت 472 مهاجرا

البحر المتوسط




لا تفوتك
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

أضرار الشاى الأخضر منها الصداع المزمن والإمساك

أضرار الشاى الأخضر منها الصداع المزمن والإمساك

بيكهام يكشف حقيقة طلاقه من فيكتوريا

بيكهام يكشف حقيقة طلاقه من فيكتوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة