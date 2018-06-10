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الاحتلال الإسرائيلى ينصب بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض جنوب بيت لحم

الأحد، 10 يونيو 2018 07:52 م
الاحتلال الإسرائيلى ينصب بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض جنوب بيت لحم قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض فى بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - إن قوات الاحتلال نصبت بوابات حديدية عند مدخل أراض فى منطقة "ثغرة حماد" تعود لمواطنين من عائلة غنيم، فى بلدة الخضر.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يهدد مستقبلا من منع المزارعين من الوصول إلى أرضهم، وبالتالى الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

وأضاف أن الاحتلال نصب عشرة "كونتنرات" لتخزين البضائع فى أراض تعود لعائلة دبش، مشيرا إلى أن الأراضى فى منطقة "ثغرة حماد" تتعرض منذ فترة لهجمة من قبل الاحتلال عبر إغلاق الطرق وأعمال التجريف.

 


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