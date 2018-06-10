الاتحاد الأوروبى يقدم 40 مليون دولار فى شكل مساعدات إنسانية لفنزويلا

(أ ش أ)

وافق الاتحاد الأوروبى على منح مساعدات إنسانية لفنزويلا تقدر بنحو 40 مليون دولار أمريكي.

ونقل راديو (صوت أمريكا) أمس السبت، عن مسئولين بالمفوضية الأوروبية قولهم إن أغلب هذا المبلغ سوف يخصص لمجالات الرعاية الصحية وتوفير المواد الغذائية والمياه النظيفة لمواطنى فنزويلا، مثل الصليب الأحمر، وذلك بغرض منع وصولها إلى المسئولين فى حكومة فنزويلا.

وكان الاتحاد الأوروبى طالب بضرورة إعادة الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا، وذلك بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو فى العشرين من شهر مايو الماضى بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 أعوام، واصفا الانتخابات الأخيرة بأنها "غير شرعية".

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا - التى تملك أكبر احتياطى من البترول فى العالم - تعانى فى الوقت الراهن من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة ترجع إلى انخفاض أسعار البترول العالمية وسوء الإدارة، الأمر الذى أدى إلى وجود نقص حاد فى المواد الغذائية والأدوية.