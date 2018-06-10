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الإسكان: جار تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا

الأحد، 10 يونيو 2018 10:11 ص
الإسكان: جار تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا مشروعات صرف صحى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على قطاع المرافق، بأنه جار تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، فى محافظة المنيا، وهى: مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/95 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 53 مليون جنيه.

وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يوليو 2018، ومشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 680 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 102 ألف م3/يوم، نهاية يوليو 2018، ومشروع محطة مياه  الفرجاني - بني مزار (ضمن مشروع 240 قرية)، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء من تنفيذه، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، ويجرى تنفيذ 20 ألف م3/يوم منها، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية سبتمبر 2018.‏‫


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الإسكان مشروعات

مياه الشرب

الصرف الصحى

محافظة المنيا




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