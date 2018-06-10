الإسكان ترسم جدارية بطول 112 مترا لدعم المنتخب المصرى بمدينة طيبة الجديدة

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، قيام جهاز المدينة بدعم المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، عن طريق تنفيذ جدارية بطوال 112 متراً بمحيط الملعب الخاص بالنادى الاجتماعى للمدينة.





وأضاف رئيس الجهاز أن تلك الفترة من تاريخ مصر الرياضي تُوجب على كل مصرى أن يدعم منتخب وطنه، لرفع اسم هذا البلد عالياً، وتشيجع لاعبى المنتخب وتقديم الدعم المعنوى لهم، حتى يتمكنوا من تأدية أفضل أداء لهم على أرض الملعب.



وأشار إلى أن جهاز مدينة طيبة عمد خلال السنوات الماضية إلى استخدام الفن بمختلف أنواعه لتجميل المدينة بطريقة غير تقليدية ومبتكرة، وهذا ما تم تنفيذه بواسطة مهندسي الديكور بالمدينة وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالى، خلال فترة توليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأوضح المهندس عسران عبد الفتاح، مدير إدارة التجميل بجهاز مدينة طيبة، أن جدارية « المنتخب المصري » تم تنفيذها من منطلق تقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب، حيث إن الجدارية تحوي مشاهد تحاكي وجوه محبي ومشجي الكرة، هذا بالإضافة إلي لوحة عملاقة للاعب المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن تنفيذ الجدارية تطلب العمل علي مدار 3 أشهر متواصلة، وذلك حتي يتم إخراجها بالصورة والمستوي المطلوب، والراقي الذي يتناسب مع باقي الأعمال الفنية والتجميلية بالمدينة.



ولفت إلي أن الجدارية تم تنفيذها علي جدار حائط المشجعين بالنادي الإجتماعي، وتطل علي ملعب كرة القدم مباشرةً مما يعطي الناشئين دفعه قوية حول حلم الوصول، وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة.



