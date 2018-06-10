"الإحصاء": 189.7 مليون جنيه مبيعات "البريد" من الطوابع والنماذج العام الماضى

كتبت- هبة حسام

أظهر تقرير إحصائى حديث، حول الخدمات البريدية، صدر مؤخراً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حصيلة هيئة البريد من بيع الطوابع والنماذج البريدية خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، بلغت 189.7 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن مبيعات البريد من الطوابع والنماذج البريدية، شهدت انخفاضًا خلال العام المالى الماضى بنسبة 24.3%، مقارنة بالعام المالى السابق له "2015/ 2016"، الذى بلغت فيه حصيلة مبيعات الطوابع والنماذج 250.8 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته، أوضح التقرير الإحصائى، أن قيمة المبالغ المودعة فى البريد خلال العام المالى الماضى، بلغت 114.9 مليار جنيه، مقابل 100.6 مليار جنيه فى العام المالى 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 14.3%.

وأشار التقرير إلى قيمة رصيد العملاء بصندوق التوفير "البريد"، والتى بلغت 197.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 188.3 مليار جنيه فى العام المالى 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 4.9%.

وعن الحسابات الجارية بالبريد، أظهر التقرير الإحصائى، أن قيمة المبالغ المودعة بها بلغت 73.9 مليار جنيه خلال العام االمالى 2016/ 2017، مقابل 56.8 مليار جنيه فى العام المالى 2015/ 2016، بزيادة 29.9%.

كما لفت التقرير أيضاً إلى قيمة المعاشات المنصرفة من هيئة البريد خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، والتى بلغت 63.8 مليار جنيه لعدد 68.1 مليون مستفيد، مقابل 55.7 مليار جنيه لعدد 65.1 مليون مستفيد خلال العام المالى 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 14.6% لقيمة المعاشات، و 4.6% فى عدد المستفيدين.