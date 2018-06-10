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"الأوبزرفر": ترامب تسبب فى فوضى فى قمة مجموعة السبع وصدم قادتها

الأحد، 10 يونيو 2018 04:01 م
"الأوبزرفر": ترامب تسبب فى فوضى فى قمة مجموعة السبع وصدم قادتها دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب آثار حالة من الفوضى فى قمة "الجى 7" بعد إعلانه رفض بيان القمة المتفق عليه مسبقا، فضلا عن سخريته من رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو ووصفه بأنه "غير صادق وضعيف". 
 
واعتبرت الصحيفة، أن تصريحات الرئيس الأمريكى الذى وصل إلى القمة فى كندا بوقت متأخر وغادر فى وقت مبكر للسفر إلى سنغافورة للتحضير لقمة مع كيم جونج أون، صدمت القادة بعد مهاجمته فى مؤتمر صحفى "عدوانى" للسياسات التجارية للبلدان الأخرى.
 
وقال ترامب فى تغريدة كتبها على متن طائرة "إير فورس وان"، "بناء على تصريحات جاستين المغلوطة فى مؤتمره الصحفى، ونظرا إلى أن كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)".
 
وكرر ترامب، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التى تُغرق السوق الأمريكية".

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جاستن ترودو

قمة الجى 7

مجموعة الـ7




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