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"الأموال العامة" تعلن تفاصيل ضبط 3 مستريحين بسوهاج وقنا والإسماعيلية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:35 م
"الأموال العامة" تعلن تفاصيل ضبط 3 مستريحين بسوهاج وقنا والإسماعيلية أموال ـ أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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ألقت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  القبض على ثلاثة أشخاص بمحافظات "سوهاج، قنا، الإسماعيلية" لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فى مجالات مختلفة.

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد، بلاغا من عدد ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام المدعو عبد الستار. أ. ع - سائق بشركة ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها 79 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها .

كما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من أربعة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بقيام المدعو أحمد. ج. خ تاجر ومالك توكيلات مواد غذائية ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.ة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها مليون و80 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتبين من التحريات صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها .

وفى ذات السياق تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من عدد خمسة مواطنين مقيمين بالإسماعيلية بقيام المدعو ياسر. خ. إ فنى كهرباء بشركة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 550 ألف جنية بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين، وبالبحث تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

احد المتهمين
احد المتهمين
المتهم
المتهم

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