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الأمن يُمشط محيط لجان مدارس الخليفة والسيدة زينب ووسط القاهرة

الأحد، 10 يونيو 2018 09:02 ص
الأمن يُمشط محيط لجان مدارس الخليفة والسيدة زينب ووسط القاهرة امتحانات الثانوية العامة 2018 - ارشيفية
ماجد تمراز
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كثفت قوات الشرطة التابعة إلى أقسام شرطة السيدة زينب والخليفة والدرب الأحمر عمليات التمشيط بمحيط لجان مدارس البهية البرهانية الإعدادية بنات، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة والحلمية التجريبية المشتركة، فضلاً عن المرور المكثف بمحيط الكنترول بمدارس الخديوية الثانوية بنين والحلمية القديمة الإعدادية بنين، وكنترول السنية الثانوية بنات، مع اقتراب دخول الطلاب لأداء امتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية.

وشملت قوات أعمال التمشيط، مرور سيارتين شرطة واحدة كبيرة وأخرى عادية بكل شارع يضم لجان ثانوية عامة، فضلاً عن قوات التأمين المتنقلة التى تمشط محيط اللجان باستخدام الكلاب للتأكد من تأمينها، بالإضافة إلى القوة الثابتة المسئولة عن تأمين كل لجنة وكنترول بهذه المناطق.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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