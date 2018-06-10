الأسد ينفى تدخل روسيا فى الشئون السورية

رويترز

نفى الرئيس السورى بشار الأسد أن تكون حليفته العسكرية روسيا تتخذ قرارات له وقال إن من الطبيعى أن توجد اختلافات فى وجهات النظر بين الحلفاء، وذلك فى حديث صحفى نشرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد.

جاء ذلك فى معرض رد الأسد على سؤال طرح فى لقاء أجرته صحيفة (ميل أون صنداى) البريطانية ونشرته وكالة الأنباء السورية كاملا عما إذا كانت موسكو تتحكم الآن فى تحركات سوريا الدبلوماسية والعسكرية.

ووفقا لنص الحديث الذى أجرى باللغة الإنجليزية وبثته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قال الأسد "سياستهم (الروس) وسلوكهم وقيمهم لا تقضى بالتدخل أو الإملاء، إنهم لا يفعلون ذلك، لدينا علاقات جيدة مع روسيا منذ نحو سبعة عقود، وعلى مدى هذه الفترة، وفى كل علاقاتنا لم يحدث أن تدخلوا أو حاولوا أن يملوا علينا شيئا، حتى لو كانت هناك اختلافات".