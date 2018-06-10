افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية فى إندونيسيا

رويترز

يعلم أول معهد للأزياء الإسلامية فى إندونيسيا، التى تضم أكبر أغلبية مسلمة فى العالم، تلاميذها مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامى.

وقال ديدن سيسوانتو الذى أسس معهد الأزياء الإسلامية قبل ثلاث سنوات فى باندونج ثالث أكبر مدن إندونيسيا "نريد من الطلاب أن يعدوا تصميمات متفردة وأن يصبحوا روادا فى صناعة الأزياء البسيطة".

وأضاف "نعلمهم كذلك اتباع تعاليم الإسلام فى الملبس".

وعلى مقربة تجلس مجموعة من الشابات أمام لوحات التصميم وماكينات الحياكة فى المعهد الذى يقدم دورات تدريبية مدتها تسعة أشهر فى التصميم والتسويق وأساسيات صناعة الأزياء.

ويمكن للرجال والنساء سواء المسلمين أو غير المسلمين الالتحاق بالمدرسة.

وأصبح الزى الإسلامى شائعا بين أفراد الطبقة المتوسطة فى إندونيسيا حيث لم يكن سوى عدد قليل من النساء يغطين رؤوسهن قبل سنوات قليلة بل كن يخترن بين الزى الشعبى التقليدى أو الملابس الأوروبية العادية.

وأصبحت المواقع الإلكترونية لبيوت الأزياء الشهيرة فى إندونيسيا مثل لازادا وزالورا تخصص صفحات للزى الإسلامى.

واستضافت البلاد أول أسبوع للموضة الإسلامية فى عام 2015 وتأمل وزارة الصناعة فى أن تصبح إندونيسيا مركزا للأزياء الإسلامية بحلول 2020.

وقالت رونى سويماديبرادجا إنها ارتدت الحجاب عام 2007 لكنها لم تكن تجد خيارات تذكر.

وأضافت "بدأت فى تصميم ملابسى بنفسي" وتابعت "يبهرنا هذا ‘الطلب الكبير‘. أصدرت عشر مجموعات حتى الآن".