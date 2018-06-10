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اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب فى محافظة ديالى بالعراق

الأحد، 10 يونيو 2018 04:06 م
اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب فى محافظة ديالى بالعراق الشرطة العراقية ـ أرشيفية
بغداد ( أ ش أ )
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أعلن قائد عمليات ديالى الفرق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأحد، اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب فى المحافظة.

وقال العزاوى فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية، إن عملية عسكرية انطلقت فى حوض المخيسة شمال شرقى محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابى.

وأضاف أن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبى مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتنفيذ العملية، مشيرا

إلى أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة فى تنفيذ الأهداف المرسومة لها.

فى سياق آخر، أفادت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق الذى اندلع ظهر اليوم فى العاصمة استهدف صناديق الاقتراع بجانب مدينة الرصافة، مشيرا إلى أن تلك الصناديق أحرقت بالكامل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعى فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن هذه المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة، وحاليا الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

 


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