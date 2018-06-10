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الأحد، 10 يونيو 2018 01:57 م
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استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إبعاد طالبى اللجوء القادمين من دول ثالثه آمنه

الأحد، 10 يونيو 2018 01:14 م
استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إبعاد طالبى اللجوء القادمين من دول ثالثه آمنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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فى استطلاع جديد للرأى نشرته صحيفة (بيلد ام زونتاج) الألمانية الأسبوعية، عبر أكثر من نصف الألمان عن الموافقة على إبعاد طالبى اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة.

وذكر الاستطلاع الذى أجراه معهد "إيمند"، والذى تم تطبيقه على 505 أشخاص، ونشرت نتائجه - اليوم الأحد - بأن ما لا يقل عن 54% من الألمان يوافقون على إعادة طالبى اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة، فيما رفض 34% عملية الإبعاد بواسطة الشرطة الاتحادية.

كما عبر 49% من المستطلعة آرائهم عن عدم ثقتهم بسياسة اللجوء التى تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل، فيما رأى 42% أن ميركل تتحمل المسؤولية الرئيسية فى الاتهامات بخصوص منح حق اللجوء بشكل غير قانونى من قبل فرع المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين فى برلين، وذلك مقابل 52% ممن يختلفون مع ذلك.

 


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