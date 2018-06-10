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ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات وقيمة التداول بلغت 466 مليون جنيه

الأحد، 10 يونيو 2018 01:53 م
ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات وقيمة التداول بلغت 466 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 92 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 14 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.08% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.36%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 144 ألف جنيه، 41.3 مليون جنيه، 34.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 16142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 16105 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 459 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 

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