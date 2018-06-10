مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 10-6-2018، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، علاوة على انخفاض معدل التضخم، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات وقيمة التداول بلغت 466 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه. البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 11% فى مايو 2018 أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 11.1%، فى شهر مايو 2018، مقابل 11.6% فى شهر أبريل 2018. وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، فى شهر مايو 2018، مقابل 1.1% فى شهر أبريل 2018 .

الرقابة على الصادرات: 906 ملايين دولار صادرات مصر من الذهب فى 4 أشهر

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 قرابة 906 ملايين دولار مقابل 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 0.9%، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. يشار إلى أن مصر تصدر حلى وذهب سنويا بأكثر من 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 700 مليون دولار، واختتمت صادرات العام الماضى 2017 من الذهب حوالى 2.1 مليار دولار، لكن قطاع صادرات الذهب يعانى بعض المشكلات منها الدمغة وضريبة القيمة المضافة .

الصناعة: 200 مزرعة نخيل بسيوة تحصد الشهادة الأوروبية والأمريكية للزراعة العضوية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى وفقا للوائح والتشريعات الأوروبية والأمريكية المعترف بها دوليا، وذلك نتيجة تأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط للاعتماد والتفتيش الزراعى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى نهاية الشهر

توقعت شركة بلتون المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 يونيو لأخذ الضغوط التضخمية المقبلة فى الاعتبار، مجددة تأكيدها بشأن استقرار اتجاه العائدات مع توفير البنوك المحلية للسيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبى. وأوضحت بلتون، فى تقرير بحثى، أن الانخفاض الملحوظ للتضخم يفسح مجالًا لتأثير الارتفاع المقبل فى أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم، حيث تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35-45% الشهر المقبل، مما سيؤدى - إلى جانب الارتفاع الأخير فى رسوم المياه- إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018.

127.3 مليون جنيه الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2018

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 عدد 282 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 31 ألفا و173 طرد بوزن إجمالى 4438 طنا و885 كيلوجراما. كما تم الإفراج عن 156 شهادة سحب جزئية بعدد 10 آلاف و3 طرد بوزن إجمالى 2101 طن و748 كيلوجراما، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 حوالى 16 مليون و551 ألف و405 جنيه.

"المالية" ترحب بضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك.. وتؤكد: تعظم إيرادات الدولة