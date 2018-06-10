video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 11:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 10-6-2018

الأحد، 10 يونيو 2018 10:00 م
اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 10-6-2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 10-6-2018، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، علاوة على انخفاض معدل التضخم، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

ارتفاع جماعى للبورصة بختام التعاملات وقيمة التداول بلغت 466 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.
 

البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 11% فى مايو 2018

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 11.1%، فى شهر مايو 2018، مقابل 11.6% فى شهر أبريل 2018.

 
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، فى شهر مايو 2018، مقابل 1.1% فى شهر أبريل 2018.
 

الرقابة على الصادرات: 906 ملايين دولار صادرات مصر من الذهب فى 4 أشهر

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 قرابة 906 ملايين دولار مقابل 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 0.9%، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يشار إلى أن مصر تصدر حلى وذهب سنويا بأكثر من 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 700 مليون دولار، واختتمت صادرات العام الماضى 2017 من الذهب حوالى 2.1 مليار دولار، لكن قطاع صادرات الذهب يعانى بعض المشكلات منها الدمغة وضريبة القيمة المضافة.
 

الصناعة: 200 مزرعة نخيل بسيوة تحصد الشهادة الأوروبية والأمريكية للزراعة العضوية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى وفقا للوائح والتشريعات الأوروبية والأمريكية المعترف بها دوليا، وذلك نتيجة تأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط للاعتماد والتفتيش الزراعى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

 
 

"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى نهاية الشهر

توقعت شركة بلتون المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 يونيو لأخذ الضغوط التضخمية المقبلة فى الاعتبار، مجددة تأكيدها بشأن استقرار اتجاه العائدات مع توفير البنوك المحلية للسيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبى.
 
وأوضحت بلتون، فى تقرير بحثى، أن الانخفاض الملحوظ للتضخم يفسح مجالًا لتأثير الارتفاع المقبل فى أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم، حيث تتوقع ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35-45% الشهر المقبل، مما سيؤدى - إلى جانب الارتفاع الأخير فى رسوم المياه- إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018.
 

 

127.3 مليون جنيه الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2018

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 عدد 282 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 31 ألفا و173 طرد بوزن إجمالى 4438 طنا و885 كيلوجراما.

كما تم الإفراج عن 156 شهادة سحب جزئية بعدد 10 آلاف و3 طرد بوزن إجمالى 2101 طن و748 كيلوجراما، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2018 حوالى 16 مليون و551 ألف و405 جنيه.
 

"المالية" ترحب بضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك.. وتؤكد: تعظم إيرادات الدولة

رحب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم الأحد، بإقرار مجلس النواب لمادة فى القانون، بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، واصفًا إياها بأنها "خطوة هامة"، وتساعد على تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع حجم الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى والمنصات الرقمية، فكان لابد من إيجاد آلية فرض وتحصيل ضريبة على تلك الأنشطة.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 9-6-2018

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 4-6-2018

اخبار الاقتصاد

الاقتصاد المصرى

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة