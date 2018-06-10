إيران: نعتزم إعادة افتتاح محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم حال مغادرة الاتفاق النووى

طهران (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى إن بلاده لديها نية لإعادة افتتاح محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم إذا ما أُضطرت للانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف كمالوندي، لمراسل وكالة أنباء مهر الإيرانية، فى ختام احتفال لإحياء ذكرى ضحايا هجوم وقع على البرلمان الايرانى العام الماضى، أن إيران تحتاج إلى 190 وحدة فصل فى مجال التخصيب الصناعى كحد أدنى لازم لبناء محطات توليد الطاقة ومفاعلات البحوث النووية .

يذكر أن (محطة فوردو) تعد واحدة من منشآت تخصيب اليورانيوم فى إيران، التى تم حظرها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.